Массовая драка мигрантов закончилась поножовщиной на западе Москвы

Несколько ударов ножом в живот нанес своему противнику 20-летний мигрант в ходе массовой драки у торгового центра на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Конфликт на Ярцевской улице попал в объектив камеры наблюдения.

Причина ссоры двух приезжих — а первоначально они выясняли отношения тет-а-тет — остается неизвестной: ни пострадавший, ни задержанный не уточняют деталей. На кадрах видно, что переговоры молодых людей быстро зашли в тупик, так что один из них применил более действенное средство убеждения — кулаки. К месту тут же подоспели стоявшие неподалеку знакомые, и драка приняла массовый характер. В пылу схватки 21-летний мигрант получил от своего противника несколько ударов ножом в живот, после чего толпа рассеялась.

Пострадавший с серьезными травмами оказался на больничной койке, его обидчика взяли на улице Юных Ленинцев. Молодой человек рискует отправиться за решетку на срок до восьми лет по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".