В Санкт-Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли сумку с деньгами

В Санкт-Петербурге у сотрудницы Генконсульства США неизвестный похитил сумку с деньгами и документами, передает ТАСС.

По данным полиции, 14 февраля 2018 года в дежурное отделение обратилась 53-летняя сотрудница одного из учреждений с заявлением о том, что ранним утром того же дня у одного из домов по улице Полярников неизвестный злоумышленник, разбив стекло в ее автомобиле MINI Cooper, похитил сумку с личными вещами и документами. По словам потерпевшей, ущерб составил 191 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". Известно, что заявительница работает в Генконсульстве США.