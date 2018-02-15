Пенсии в России вырастут до 25 тысяч рублей

Повышение уровня пенсий до 25 тысяч рублей – абсолютный приоритет, стоящий перед пенсионной системой, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В стратегии пенсионной системы заложен уровень в 2,5 прожиточного минимума, и к этой пенсии следует стремиться.

Вопрос повышения пенсий до этого уровня упирается в ресурсы, отметила вице-премьер. "Если растет ВВП, растет производительность и растут отчисления — это одна история. Если рынок стагнирует — это другая история. Процессы сильно увязаны, и они, прежде всего, находятся в зависимости от экономического роста", — приводит ее слова ТАСС.

Со сроками достижений пенсий уровня в 25 тысяч правительство определится в ближайшее время, отметила Голодец.