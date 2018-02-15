В Благовещенске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ан-24

В аэропорту Благовещенска Амурской области совершил вынужденную посадку самолет Ан-24, передает "Интерфакс".

Как сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, СКР проводит доследственную проверку по факту авиационного происшествия с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс N498 "Благовещенск — Якутск".

По данным СКР, спустя 30 минут после вылета самолета из Благовещенска на его борту сработал датчик падения уровня масла в правом двигателе. Экипажем было принято решение об отключении двигателя и возвращении в аэропорт вылета.

На борту судна находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, в 10:32 по местному времени он благополучно приземлился в аэропорту Благовещенска.