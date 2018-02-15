"Был наплыв": в Красноярске с начала года не могут похоронить 40 одиноких стариков

С начала года морг Красноярска переполнен телами скончавшихся одиноких стариков и лиц без определённого места жительства. Родственников у них нет, и в таких случаях хоронить умерших людей должно муниципальное предприятие "Ритуальные услуг" за казенный счет. Из бюджета на каждого выделяют около 8 тысяч рублей, а предать тела земле должны в течение трех дней.

Почему похоронное предприятие этого не делало, в результате чего в морге скопилось 40 тел, выяснял местный телеканал "ТВК Красноярск". В беседе с корреспондентами руководитель "Ритуальных услуг" Александр Акентьев сообщил, что деньги у них на это есть, а задержку с похоронами объяснил большим "наплывом" безвестных тел.

"Был наплыв, так скажем, из-за морозов. Плюс предприятие в праздники не работало, и тела накопились. Сейчас мы вывозим их в штатном режиме. К концу недели проблема будет снята", — пообещал он.

Между тем, местные журналисты выяснили, что долг этого предприятия на сегодняшний день превышает 8 миллионов рублей.

Проблему взял на личный контроль первый заммэра Красноярска Владислав Логинов, и с 15 февраля она уже понемногу начала решаться.