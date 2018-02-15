В скандинавском дерби хоккеистов Швеция победила Норвегию

Разгоняется хоккейный турнир Олимпийских игр в Южной Корее среди мужских команд. Стартовали состязания в группе "С" предварительного турнира. После сборных Финляндии и Германии на площадку вышли команды Швеции и Норвегии. Скандинавское дерби выиграла "Тре крунур" – 4:0.

Преимущество шведов не было подавляющим, несмотря на "сухой" счет. Но "сине-желтые" сыграли предельно рационально. В первом периоде они забили две шайбы (Линдхольм и Ландер), затем играли "по счету", а в концовке, когда норвежцы попытались пойти ва-банк, быстро увеличили разрыв до вполне безопасного: отличились Эверберг и Викстранд.