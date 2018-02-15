"Прогресс" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-08" пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции, передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами.

Стыковка произошла в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов на МКС Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

"Прогресс" доставил около 2,5 тонны грузов – топливо, воздух, оборудование для станции, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности экипажа. Космонавты получили оборудование, которое требуется для проведения эксперимента ICARUS по мониторингу миграции диких животных.

К МКС "Прогресс" отправился 13 февраля – в резервную дату. Запуск ракеты-носителя отложили из-за отказа одного из каналов бортового компьютера.