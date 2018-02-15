Роскомнадзор обязал операторов заблокировать доступ к сайту Навального

Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера Алексея Навального, на которых находится информация из расследований ФБК, передает "Интерфакс".

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края обязал удалить информацию с сайта до вечера 14 февраля, но этого сделано не было.

Также Роскомнадзор ждет от компании Google решение об удалении материалов из фильма с видеохостинга YouTube.

Из Instagram информация, к которой суд требовал ограничить доступ, уже удалена.