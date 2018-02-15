Индонезия покупает российские истребители Су-35. Контракт подписан

Контракт на поставку в Индонезию партии многоцелевых истребителей Су-35 подписан, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в Джакарте. Речь идет об 11 самолетах, причем соглашение предполагает встречную торговлю. То есть Россия должна будет покупать у Республики национальные товары. В основном это каучук и пальмовое масло, рассказал журналистам директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Соглашение между Москвой и Джакартой было анонсировано еще в сентябре прошлого года. Тогда посол Индонезии в России Вахид Суприяди объявил, что его страна планирует купить до 16 Су-35.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-35 – самый современный серийный российский боевой самолет. Он был создан на основе Су-27. Однако фактически это разные машины, похожие только внешне. Например, на СУ-35 стоят современные двигатели "изделие 117С" с управляемым вектором тяги, что дает истребителю сверхманевренность. Плюс эти силовые установки могут разогнать самолет до сверхзвуковой скорости без применения форсажа.

Помимо этого, Су-35 оснащен одной из самых современных радиолокационных систем управления "Ирбис". Она замечает летательные аппараты на расстоянии до 350 километров. Самостоятельно определяет их тип и степень опасности, после чего предлагает пилоту, кого атаковать первым. Одновременно РЛСУ берет на сопровождение до 30 целей, а на 8 из них способна наводить оружие.

На сегодняшний день Су-35 поставляется только в одну страну – Китай.