Премьер России вручил "Премии развития" за лучшие проекты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил "Премии развития" победителям конкурса.

Как сообщает ТАСС, это произошло в рамках российского инвестиционного форума в Сочи.

Победителем в номинации "Лучший инфраструктурный проект" стало АО "Трансхолдинглизинг". Тем самым был отмечен вклад предприятия, которое поставило московскому метрополитену 664 вагонов производства ОАО "Метровагонмаш".

Лучшим проектом в отраслях промышленности" был признан дивизион "Силовые агрегаты" "Группы ГАЗ" – за создание и организацию производства нового семейства двигателей.

АО "Новомет-Пермь" удостоилось приза в номинации "Лучший экспортный проект". Речь идет о поставке в Объединенные Арабские Эмираты российского высокотехнологичного оборудования для добычи нефти.

"Лучшим проектом в цифровой экономике" признана it-платформа для автоматизации перевозки сельскохозяйственных и других грузов, разработанная ООО "СмартСидс".

Лучшим инновационный стартапом стала система автономного управления сельскохозяйственной техникой, авторство которого принадлежит ООО "Аврора Роботикс".

"Премия развития" — ежегодная награда, учрежденная Внешэкономбанком в 2012 году и вручаемая юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.