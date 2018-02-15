Проведите 17 февраля с "Легендой №17"

Перед хоккейным матчем между сборными России и США на Олимпиаде в Пхенчхане канал "Россия" покажет любимый миллионами россиян фильм — "Легенда N17". Воспользуйтесь шансом: вспомните, как взошла звезда хоккеиста Валерия Харламова. Включайте телевизор 17 февраля в 12 часов 10 минут.

Фильм Николая Лебедева рассказывает о ледовом триумфе: 2 сентября 1972 года в Монреале хоккейная сборная СССР со счетом 7:3 разгромила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Валерий Харламов тогда забил две шайбы и на следующий день проснулся знаменитым.

Образ Харламова в фильме создал Данила Козловский. Роль не менее легендарного тренера сборной Анатолия Тарасова досталась народному артисту России Олегу Меньшикову. Меньшиков так натурально вжился в тренерский образ, что на съемках к нему постоянно подходил за советами и наставлениями Данила Козловский. В итоге получилось эмоциональное и сильное кино не об одной, а о двух ярких личностях.

В создании фильма помогали родственники, друзья и коллеги Валерия Харламова. Данила Козловский даже снимался в реальной куртке хоккеиста, хотя создатели фильма ставили перед собой задачу не задокументировать биографию Харламова, а интересно рассказать о личности и судьбе талантливого спортсмена. Для этого они сохранив точность в деталях немного нарушили хронологию событий. "Легенде №17" это пошло только на пользу. Получился фильм об успехе, добытом благодаря таланту, упорству, а также суровой школе тренера. Валерий Харламов вошел в историю не просто игроком сборной под номером 17, а стал легендой мирового хоккея.

История легендарной личности, игра талантливых актеров – все это "Легенда №17". В картине собрался по-настоящему звездный актерский ансамбль: кроме Данилы Козловского и Олега Меньшикова там снялись Владимир Меньшов, Светлана Иванова, Борис Щербаков, Нина Усатова, Роман Мадянов, Дарья Екамасова и другие.

Присоединяйтесь к просмотру на телеканале "Россия". Параллельно с эфиром 17 февраля фильм можно посмотреть и на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.