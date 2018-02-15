Конькобежец Блумен с олимпийским рекордом победил на дистанции 10000 метров

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Олимпиада-2018 1 час назад
15 февраля 201815:57
Конькобежец Блумен с олимпийским рекордом победил на дистанции 10000 метровЧитайте нас в Telegram
На Олимпийских играх, котоыре проходят в южнокорейском Пхенчхане, состоялись соревнования в конькобежном спорте среди мужчин на дистанции 10000 метров. Золотую медаль в этой дисциплине завоевал канадский конькобежец Тед-Ян Блумен. Он показал время 12 минут 39.77 секунд, что стало новым олимпийским рекордом.
Обладателем серебряной медали стал голландец Йоррит Бергсма, преодолевший дистанцию за 12 минут 41.98 секунд. Замкнул тройку лучших итальянский спортсмен Никола Тумолеро. Его отставание от победителя составило 14.55 секунды.
Российские конькобежцы участия в забегах не принимали.
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