Футбольный ЦСКА будет наказан за поведение фанатов в Белграде

Европейский футбольный союз открыл дело о поведении болельщиков футбольного клуба ЦСКА во время гостевого матча против сербской "Црвены Звезды" (0:0). Фанаты "красно-синих" опять отличились тем, что жгли пиротехнику на своем секторе белградского стадиона и занимали проходы на трибунах.

За такого рода нарушения УЕФА может закрыть несколько секторов на домашних матчах армейского клуба в евротурнирах. Впрочем, пока неясно, как будет наказан ЦСКА, поскольку заседание дисциплинарного комитета пройдет 22 марта и, возможно, наказание армейцев не коснется ответной игры с сербами.