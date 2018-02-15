Анастасия Кузьмина посвятила медаль Олимпиады брату Антону Шипулину

Русская биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая выступает за сборную Словакии, серебряную медаль в индивидуально гонке на 15 км посвятила своему родному брату Антону Шипулину, лидеру команды России, не допущенному до Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

"Я говорила много о брате до гонки, и да, это правда, эта моя вторая медаль – медаль моего брата, — цитирует Кузьмину РИА Новости. – Если честно, то на эту гонку у меня были наименьшие амбиции. Во время гонки я чувствовала поддержку семьи, друзей. Было очень приятно бежать под крики "Настя, Настя".