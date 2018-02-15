Двухлетний ребенок выбежал под колеса "десятки" в Ярославле

Молодая мать не успела остановить своего малыша, когда тот неожиданно побежал на дорогу. ЧП попало в объективы камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в четверг, 15 февраля, на Красноборской улице в Заволжском районе Ярославля.

На кадрах видно, что маленький ребенок неожиданно выбежал под колеса серебристого автомобиля. Машина сбила малыша, но его сразу же взяла на руки мать.

Как сообщают местные СМИ, ребенок отделался легкими ушибами и ссадинами.