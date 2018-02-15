"Газпром нефть" и Росприроднадзор разработают уникальную систему экоконтроля

Компания "Газпром нефть" подписала соглашение с Росприроднадзором и Минкомсвязи РФ, в рамках которого разработают требования и определят формат первой в России системы автоматического мониторинга воздуха в нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром нефть".

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Артем Сидоров.

Согласно договору, Московский и Омский НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) "Газпром нефти" станут площадками для тестирования таких систем мониторинга. Установленные на НПЗ газоанализаторы в режиме реального времени будут передавать данные о чистоте воздуха напрямую в надзорное ведомство.

Как отметил глава председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, компанию пригласили в пилотный проект с учетом опыта по созданию передовой системы мониторинга атмосферы на Московском НПЗ (принадлежит "Газпром нефти").

"Для компании "Газпром нефть" забота об окружающей среде является одним из приоритетов, мы открыты для государственного и общественного контроля за экологичностью нашей работы. Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому впервые в России системы мониторинга воздуха с наших нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Омске будут в автоматическом режиме передаваться в Росприроднадзор. "Газпром нефть" пригласили в этот пилотный проект с учетом опыта компании по созданию передовой системы мониторинга атмосферы на Московском НПЗ. Мы будем рады, если результаты нашей работы станут полезны при выработке общеотраслевых стандартов таких систем", — сообщил Александр Дюков.

Глава Росприроднадзора Артем Сидоров подтвердил, что пилотные работы на НПЗ помогут сформировать стандарты будущей системы. Они также лягут в основу правительственных нормативов к оснащению автоматизированными системами мониторинга воздуха (АСМВ) всех нефтеперерабатывающих предприятий.

"Во время недавнего визита на Московский НПЗ мы ознакомились с работой автоматизированной системы мониторинга воздуха. Эти пилотные проекты помогут нам сформировать стандарты, позволяющие в ближайшие годы внедрить системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на российских предприятиях, которые должны перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ)", — сообщил Артем Сидоров.