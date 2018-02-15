На Урале задержана женщина за тройное убийство

Свердловские сыщики задержали жительницу Карпинска, подозреваемую в убийстве трех человек.

Об этом рассказал пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, в городе Карпинске Свердловской области, пожарные при разборе завалов сгоревшего дома по улице Осипенко обнаружили три трупа с колото-резаными ранами.

Представители уголовного розыска и сотрудники Следственного комитета России быстро установили личности убитых. Ими оказались 43-летний гражданин Лысак — хозяин жилища, 45-летний бомж по фамилии Саратовцев и их 38-летняя знакомая Мокрополова.

Удалось выяснить и личность четвертой собутыльницы. Ею оказалась судимая за причастность к двойному убийству 38-летняя женщина. В 2011 году она вместе с мужем лишила жизни пожилую пару, но в отличие от супруга, который до сих пор отбывает срок в колонии, ей удалось отвертеться от наказания – по причине болезни.

На допросе задержанная, которую оперативники окрестили "дьяволом в юбке", призналась, что причиной резни стали обидные высказывания в ее адрес со стороны других участников застолья. Убив двух мужчин и женщину, преступница подожгла жилище и скрылась.