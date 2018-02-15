Выстрелы в школе: новая стрельба во Флориде

Выстрелы раздались у школы North Broward в штате Флорида. Она находится недалеко от школы Majority Stoneman Douglas в Парклэнде, где 14 февраля погибли 17 человек.

Данные о стрельбе пока не подтверждены, отмечает ТАСС. Но информацией о стрельбе поделился с телекомпанией CNN местный шериф.

45-й президент США Дональд Трамп распорядился 19 февраля приспустить американские флаги в знак скорби по жертвам стрельбы во флоридской школе. Стрельбу в школе Парклэнда, который находится в 60 километрах от Майами, открыл 19-летний Николас Круз. Он был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной. Круз в 2017 году приобрел винтовку AR-15, которую использовал во время бойни в школе. Его жертвами стали 17 человек. Еще пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние еще десятерых пострадавших от стрельбы Николаса Круза не вызывает опасений.

До приобретения винтовки, Николас Круз прошел все необходимые проверки, несмотря на то, что соседи и бывшие его одноклассники заявляли о том, что у него наблюдаются явные психические отклонения в поведении. В частности, Круз называл себя Макаровым, а в сеть выкладывал фотографии мертвых животных.