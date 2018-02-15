Гостьи Берлинского кинофестиваля могут появиться на красной дорожке в спорткостюмах

36-летняя немецкая актриса Анна Брюгрерманн в преддверии открытия Брелинского кинофестиваля запустила интернет-кампанию с хэштегом #NobodysDoll ("Ничья кукла"). Артистка призывает гостьей фестиваля отказаться от неудобных туфель и прийти в чем нравится, хоть в спорткостюме, сообщает Guardian.

Немка считает само понятие красной дорожки устаревшим, а наряды, в которых на ней принято появляться, оскорбительными для женщин.

"Красная дорожка – это откат в прошлое. От актрис ждут, что они появятся на ней в обтягивающих платьях с глубокими вырезами и на неудобных шпильках. И все это ради того, чтобы ублажать взор тех, кто будет оценивать их рыночную стоимость", — заявила Брюгрерманн.

"Я призываю всех участников и гостей фестиваля одеваться так, как им удобно. Вы не обязаны соответствовать каким бы то ни было стандартам", — добавила актриса.

В ответ на это директор фестиваля Дитер Косслик заявил, что организаторы Берлиналле никогда не требовали от женщин появляться на красной дорожке исключительно в платьях и на каблуках.

"У нас не Канны", — заявил Косслик.