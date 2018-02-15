Футболиста Федора Смолова обманули при покупке элитной квартиры

Промах ценой в 200 миллионов — нападающий сборной России по футболу Федор Смолов стал жертвой крупной аферы. За элитную квартиру в Хамовниках он отдал более 190 миллионов рублей. Продавцом выступил экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев. Однако вскоре выяснилось, что жилье находится в залоге у банка, и оформить право собственности невозможно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как оказалось, долги Самиева исчисляются десятками миллиардов. И, по мнению следователей, он намеренно ввел покупателя в заблуждение.

На счету Самиева это уже не первая скандальная история с недвижимостью. Примерно по той же схеме он продал землю с коттеджем в Красногорском районе. Дело дошло до суда, и прошлой осенью дельца арестовали. Но вернуть свои деньги истец так и не смог.