Уничтожение главаря банды в Дагестане. Видео с места событий

В Дагестане уничтожен лидер банды, причастный к серии терактов. В распоряжении телеканала "Россия 24" появилось видео с места событий. Боевик был обнаружен в горах, он открыл огонь и был уничтожен. Погиб боец спецназа, несколько силовиков пострадали. На месте столкновения обнаружен автомат, патроны и граната.

"Бандит был блокирован на участке горно-лесистой местности около села Харачи", — сообщил представитель информационного центра НАК Александр Поляков.

По его словам, на требования сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. После этого последовал бой, в ходе которого преступник был ликвидирован.

По данным НАК, боевик являлся главарем так называемый харачинской банды, с 2011 года находился в федеральном розыске. Главарь банды был причастен к ряду преступлений, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.