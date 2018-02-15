Арктический "Тор" прошел один из главных этапов госиспытаний

Новейший зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ перехватил все цели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Пуск ракет проводился в рамках государственных испытаний. Один ЗРК одновременно уничтожил сразу два беспилотника, которые имитировали крылатые ракеты, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военные признали испытания успешными. Впереди у Тор-М2ДТ еще два этапа: климатическое тестирование и перевозка в транспортном самолете. Первыми новую зенитную ракетную систему получат подразделения Северного флота.

Тор-М2ДТ – боевая машина, разработанная специально для Крайнего севера. Литеры ДТ означают, что комплекс ПВО установлен на вездеход ДТ-30 "Витязь". Эта машина славится тем, что ее невозможно утопить ни в какой грязи. Широкие мягкие гусеницы 30-тонного вездехода распределяют его вес так, что он давит на землю меньше, чем стопа человека. Но даже если одна часть двухзвенного вездехода увязнет, вторая ее вытащит.

Примечателен и сам ЗРК. Эта одна из немногих систем в мире, которая способна пускать ракеты на ходу. Как говорят разработчики Тор-М2, в 2016 году он перехватил воздушную цель на скорости 45 километров в час. Таким образом, российская система ПВО – это лучшее оружие для защиты войск на марше.

Боекомплект Тор-М2 – 16 управляемых ракет. Самолет или вертолет ЗРК способен заметить на расстоянии более 30 километров, а перехватить на дальности до 15 километров. Причем вся процедура занимает каких-то 5-10 секунд. Одновременно комплекс может обстреливать до четырех летательных аппаратов.