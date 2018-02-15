Фанаты киевского "Динамо" напали на русских в Афинах

18 человек задержаны в Афинах. Это болельщики футбольного "Динамо" с Украины. В греческую столицу они приехали смотреть матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и киевскии "Динамо". Всего в Афины приехало до полутысячи украинских фанатов, в большинстве своем сторонники неонацистской группировки "Правый сектор" (организация запрещена в России).

В районе Колонаки в центре Афин украинские тиффози увидели в кафе семью из пяти россиян, проживающих в Греции. Когда россияне вышли из кафе, украинцы их атаковали. Численность украинских хулиганов оценивается от 20 до 40 человек, сообщает РИА Новости. При этом украинские болельщики разгромили кафе и разбили витрины. Никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал.

Греческие полицейские быстро прибыли на место происшествия. Были задержаны 18 украинцев. У них изъяты ножи и кастеты.

В Афинах полиция усилила меры безопасности. И на то есть основания. Местная группировка анархистов "Рубикон" призвала изгнать из Афин всех не имеющих отношения к футболу украинцев. Греческие анархисты считают, что организованные фанаты киевского "Динамо" — это сердцевина парамилитаристских групп "Правого сектора", которые виновны в тысячах преступлений. Среди этих преступлений и поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Здесь были убиты или разбились насмерть, пытаясь спастись из горящего здания, почти пять десятков человек.