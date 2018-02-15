Полиция Мексики задержала четырех человек, подозреваемых в совершении десятков убийств

В Мексике правоохранительные органы в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью задержали четырех человек, которые подозреваются в совершении десятков убийств. Об этом сообщила Национальная комиссия по безопасности.

Как уточняется, эти люди связаны по меньшей мере с 37 зарегистрированными умышленными убийствами. С 29 января в разных регионах страны в общей сложности было арестовано 145 человек по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. У них были конфискованы сотни килограммов наркотиков, оружие, около 200 автомобилей и даже легкий самолет, передает ТАСС.

В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тысяч умышленных убийств. Этот показатель стал самым высоким за последние 20 лет. Пока у правительства страны нет оснований полагать, что в текущем году ситуация изменится к лучшему.