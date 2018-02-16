Двадцатиметровая сосна рухнула на сноубордистку на трассе "Розы Хутор"

Госпитализацией с переломами рук и ног закончился для гостьи горнолыжного курорта "Роза Хутор" на Красной Поляне спуск по склону — на девушку рухнула 20-метровая сосна. Один из горнолыжников снял на видео момент падения дерева.

Чудом не обернувшийся трагедией произошел в четверг днем на южном склоне курорта, в непосредственной близости от подъемника. На кадрах видно, как мощное дерево начинает крениться и, проломив ограждение, падает на трассу. Девушка оказалась прижата к земле стволом.

Бросившиеся на помощь туристы и сотрудники курорта попытались совместными усилиями освободить ее, но им явно не хватило сил, чтобы совладать с 20-метровой сосной. Вызволить пострадавшую смогли только сотрудники МЧС и только после того, как распилили массивный ствол.

Катавшаяся на сноуборде девушка выжила, но получила переломы рук и ног и была доставлена в больницу. Больше в результате инцидента никто не пострадал.