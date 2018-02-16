Стрелок из Флориды обещал повторить убийство в Техасе 1966 года

Николас Круз, устроивший стрельбу в школе во Флориде, девять месяцев назад обещал повторить массовое убийство 1966 года в Техасе, которое унесло такое же число жизней.

1 августа 1966 года Чарльз Уитмен, которого считают первым массовым убийцей в современной истории США, забаррикадировался на самом верху 28-этажной башни Техасского университета и открыл стрельбу по людям на улице. В результате 17 человек погибли.

Девять месяцев назад, комментируя фильм об Уитмене на видеосервисе YouTube, Круз написал, что собирается сделать то же самое. Спустя три месяца Круз вернулся в ту же ветку комментариев и высказал угрозы представителям антифашистов.

В результате стрельбы в школе во Флориде 14 февраля погибли 17 человек. Вскоре после случившегося правоохранители задержали бывшего ученика этой школы 19-летнего Николаса Круза.