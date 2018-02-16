В Киеве националисты напали на стронников мэра Одессы

В Киеве четыре человека пострадали во время массовых беспорядков возле здания районного суда. Стычки произошли между националистами и сторонниками мэра Одессы Геннадия Труханова. Как раз в это время рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает "Россия 24".

Среди пострадавших есть и полицейский. У него огнестрельное ранение. Стрелявшего задержали.

Мэра Одессы подозревают в причастности к коррупционной схеме. Суд отказался его арестовать и отпустил под поручительство депутата Верховной рады от "Блока Петра Порошенко".