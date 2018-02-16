Лига Европы. "Лейпциг" покорил Неаполь

Сыграно еще четыре встречи 1/16 финала Лиги Европы. Главная сенсация произошла в Неаполи, где лидер итальянской серии А "Наполи" проиграл немецкому "Лейпцигу" 1:3.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а в начале второго Адам Уна вывел "Наполи" вперед. Но развить успех хозяева не смогли. Более того, Тимо Вернер довольно быстро восстановил равновесие, а Арминдо Брума это равновесие нарушил. Под занавес встречи Вернер забил второй мяч и оформил победу "Лейпцига" в результатом 3:1.

Французский "Лион" дома переиграл испанский "Вильярреал" 3:1. И здесь все мячи были забиты после перерыва. Сначала ворота гостей поразили Танджей Ндомбеле и Набиль Фекир. Пабло Форнальс поставил победу лионцев под сомнение, но гол Мемфиса Депая снял все сомнения.

Мадридский "Атлетико" со счетом 4:1 выиграл в столице Дании у "Копенгагена" 4:1. Виктор Фишер забил первый мяч в матче, чем разозлил "Атлетико". Сауль и Кевин Гамейро в первом тайме, Антуан Гризманн и Витоло во втором обеспечили гостя м крупный выигрыш и превратили ответый матч в формальность.

В Афинах киевское "Динамо" упустило победу в игре с АЕКом 1:1. Гол Виктора Цыганкова остался единственным с 19 минуты по 80. Но Астрит Айдаревич, едва появившись на поле, счет сравнял. Концовка прошла при значительном преимуществе АЕКа, но победитель выявлен не был.