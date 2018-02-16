Пожар на корабле ТОФ во Владивостоке удалось локализовать

Пожар на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", загоревшемся на "Дальзаводе", удалось локализовать. Никто не пострадал.

Корабль ТОФ загорелся в порту Владивостока утром в пятницу, 16 февраля. МЧС помогает тушить огонь, передает РИА Новости. По данным Морского спасательно-координационного центра, в результате ЧП жертв и пострадавших нет ни среди военных, ни среди гражданских.

Общая площадь пожара невелика – возгорание возникло в нескольких помещениях в надстройке. По предварительным данным, загорелась обшивка или изоляция. Но серьезного ущерба нет, так как технических приборов и важных узлов на корабле нет. Виновника произошедшего установит проверка.

В настоящее время корабль, с которого снято все оборудование, стоит на заводе на модернизации.