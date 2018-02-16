Мария Васильцова и Кристиана Пауль завершили выступление в сноуборд-кроссе

В Пхенчхане начались соревнования женщин по сноуборд-кроссу. Мария Васильцова и Кристина Пауль не смогли пробиться в главный финал.

Мария Васильцова преодолела дистанцию за 1:20.57 . Этого оказалось достаточно для того, чтобы занять 12 место и напрямую пробиться в следующий круг. Но в четвертьфинале Мария не смогла закончить выступление и выбыла из борьбы

Вторая спортсменка из России Кристина Пауль закончила квалификацию на 19 месте. Но он смогла со второго раза пройти квалификацию, а затем пройти в полуфинал и в финал. Но в финале Кристину также постигла неудача — она не добралась до финиша.