Австрийский горнолыжник Майер выиграл золото в супергиганте

На горнолыжной трассе разыграны награды в супергиганте у мужчин. Олимпийским чемпионом стал австрийский горнолыжник Маттиас Майер.

Золотую медаль Маттиасу Майеру принес результат 1 минута 24,44 секунды. Матиас стал двукратным олимпийским чемпионом. Свое первое золото он завоевал на Играх в Сочи в скоростном спуске.

На втором месте швейцарец Беат Фойц. Бронзовая награда досталась норвежцу Кьетилю Янсруду.