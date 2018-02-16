Чемпионкой в сноуборд-кроссе стала итальянка Мойоли

Разыграны медали в сноуборд-кроссе у женщин. Чемпионкой стала итальянская сноубордистка Микаэла Мойоли.

НА протяжении большей части соревнований лидировала чешка Ева Самкова, считавшаяся фавориткой. Но в финальном заезде лучший результат показала итальянка Микаэла Мойоли. На втором месте француженка Жюли Перейра. У Самковой бронзовая награда.

Что касается спортсменок из России, то Мария Васильцова завершила борьбу в четвертьфинале. Кристина Пауль дошла до финала, но не сумела пробиться в главную шестерку и заняла 12 место в итоговом протоколе.