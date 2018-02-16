В состав экипажей "Саратовских авиалиний" войдут пилоты-инструкторы

"Саратовские авиалинии" возобновляют полеты Ан-148. В состав экипажей дополнительно включат пилотов-инструкторов. Такое решение было принято после внеочередных технических проверок, сообщает "Россия 24".

Эксплуатация этой модели самолетов "Саратовских авиалиний" была приостановлена после авиакатастрофы 11 февраля в Подмосковье. Самолет летел из Домодедова в Орск. Тогда погиб 71 человек.

Специалисты расшифровали данные речевого самописца. Они подтвердили информацию с параметрического регистратора. Причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета. Сбой в работе датчиков предположительно произошел из-за обледенения.