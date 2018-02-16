Российские хоккеисты выигрывают 2:0 у Словении после первого периода

В южнокорейском Пхенчхане стартовал второй матч хоккейной сборной из России, в котором подопечные Олега Знарка встречаются с командой Словении.

На данный момент идет первый период поединка. Счет встречи 2:0 в пользу российских хоккеистов. Отметим, что с самого начала игры российские хоккеисты принялись атаковать ворота словенцев, нанеся почти десяток бросков по воротам соперника, однако каждый раз на пути вставал голкипер сборной Словении. Со стороны словенских хоккеистов был создан лишь один опасный момент, но Василий Кошечкин уверенно справился с ударом.

Тем не менее, под конец первого периода Сергей Мозякин мощным броском вывел команду из России вперед – 1:0. Однако не успели словенцы отойти от первой пропущенной шайбы, как спустя минуту россияне благодаря шайбе Ильи Ковальчука удвоили свое преимущество – 2:0, после чего команды ушли на перерыв.