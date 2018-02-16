Керлингистки из России в экстра-энде уступили команде Швеции

На Олимпийских играх состоялся матч керлингисток из России против соперниц из Швеции. В своем очередном поединке группового раунда россиянки в составе скипа Виктории Моисеевой, вице-скипа Ульяны Васильевой, Юлии Гузиевой , Галины Арсенькиной и Юлии Портуновой проиграли скандинавской команде.

На протяжении большей части игры спортсменки из России вели в счете, однако на финише игры позволили шведкам выйти вперед – 4:3. Впрочем, в десятом энде они смогли сравнять счет и перевести игру в экстра-энд – 4:4. Однако в дополнительном раунде шведки оказались удачливее и смогли довести игру до победы со счетом 5:4

Напомним, что в предыдущих играх россиянки сначала проиграли команде Великобритании (3:10), а затем одержали победу в поединке с командой Китая (7:6).

В следующем матче российские керлингистки встретятся с соперницами из США. Поединок состоится 17 февраля.