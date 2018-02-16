У Кремля нет информации о погибших в Сирии россиянах

В Кремле не обладают никакой новой информацией о россиянах, якобы погибших и раненых в результате американского удара под Дейр эз-Зором, передает "Интерфакс".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "у нас никакой новой информации нет". Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на подмосковных врачей о том, что к ним на лечение поступили россияне, раненные в Сирии.

После заявления, сделанного накануне официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой о том, что в Сирии погибли пять российских граждан, которые не являлись военнослужащими, Пескова спросили, есть ли у Кремля какая-то дополнительная информация по этому вопросу.

"Нет, нам нечего добавить к тому, что уже было сказано", — ответил пресс-секретарь президента РФ.