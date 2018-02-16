Равный разговор со взрослым меняет формирующийся мозг ребёнка

В нашумевшем исследовании 1995 года учёные установили, что дети из семей с более высокими доходами на протяжении первых трёх лет жизни слышат на 30 миллионов больше слов, чем дети из необеспеченных семей. В дальнейшем также была обнаружена корреляция этого колоссального разрыва с данными по лексике, языковому развитию и способности воспринимать прочитанный текст.

Теперь учёные из Массачусетского технологического института (MIT) во главе с Джоном Габриэли (John Gabrieli) в своей новой работе показывают, что на самом деле для развития речи и мозга в целом важно не количество произносимых слов, а число так называемых коммуникативных ходов – поочередных реплик двух собеседников. Именно при таком построении обучения ребёнку предлагается не просто запомнить новые слова, а осознать их и научиться применять.

В первой части исследования принимали участие дети от 4 до 6 лет. Работа с ними проводилась под чутким контролем функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Учёные обнаружили существенные различия в ответе мозга на язык при разной степени участия ребенка в разговоре. Главным образом, менялась активность нейронов в центре Брока – области коры, которая раз играет важную роль в производстве речи и её обработки.

Другими словами, учёные обнаружили, что количество ходов в разговоре с детьми напрямую влияет на физиологию мозга и языковые навыки. В ходе этого процесса в мозге образуются новые нейронные связи, которые сначала помогут эффективному развитию речевых навыков, потом успешному освоению чтения, школьной программы, логического мышления и неминуемо приведут к высокому уровню развития интеллекта.

"По-настоящему новая вещь в нашей статье заключается в том, что мы представляем первые доказательства того, что семейный разговор действительно связан с развитием мозга у детей, ‒ рассказывает Габриэли в пресс-релизе MIT. ‒ То как беседа с родителями влияет на биологический рост мозга – это настоящее волшебство".

Вторая часть исследования обнаружила не менее важный факт. Оказалось, что описанный принцип развития мозга работает для всех семей без исключения, независимо от их достатка и словарного запаса родителей. В работе приняли участие дети, растущие в разных социально-экономических условиях.

На этот раз кроме фМРТ на помощь учёным пришла система анализа языковой среды (Language Environment Analysis), которая записывает каждое слово, сказанное или услышанное ребенком. После двух дней сбора информации компьютерная программа проанализировала количество использованных за это время слов и число разговорных переходов между взрослыми и детьми. В заключение все испытуемые прошли классические тесты на знание языка, включая лексику, грамматику и вербальные рассуждения.

Действительно, на детей из семей с более высокими доходами обрушивалось существенно больше слов. Но если взрослые постоянно вовлекали в беседу своего ребенка, то в его мозге наблюдалась высокая активность в центре Брока, и он обладал превосходными языковыми навыками, независимо от своего социально-экономического статуса.

Более подробно с результатами исследования и выводами авторов можно ознакомиться, прочитав статью, которая была опубликована в журнале Psychological Science.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) описывали исследование, в котором утверждалось, что по первым жестам ребенка можно судить о том, как будет развиваться его речь. Что же, похоже, что природные задатки вполне можно и скорректировать, стоит только захотеть.