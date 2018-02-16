Теннисист Федерер близок к свержению рекорда Агасси

Швейцарский теннисист Роджер Федерер может побить рекорд экс-первой ракетки мира Андре Агасси. Американец в 33 года и 133 дня возглавлял мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что до сих пор делает его самым возрастным лидером рейтинга. Однако Федерер в ближайшее время может обновить рекорд.

На данный момент швейцарец вслед за Рафаэлем Надалем занимает вторую строчку, и для достижения нового рекорда ему необходимо одержать победу в четвертьфинале турнира Rotterdam Open над Робином Хасе из Нидерландов. В случае успешного завершения поединка, Федерер наберет необходимое количество очков рейтинга и сместит Надаля с первой позиции.

Отметим, что швейцарец дважды становился триумфатором этого турнира – в 2005 и 2012 годах.