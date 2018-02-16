Снегопады не приведут к пробкам на дорогах

В выходные дни позиции антициклона в средней полосе европейской части России потеснит атлантический "гость", атмосферное давление немного понизится, с запада пожалует циклон. В субботу центр вихря будет располагаться над Прибалтикой, в воскресенье — над Центральным федеральным округом. Циклон быстро заполнится, тем не менее, облачную погоду и небольшие, местами умеренные, снегопады, а также потепление на 4-5 градусов выше климатической нормы, он обеспечит.

Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и области облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в субботу -2…-4°, по области -1…-6°, в воскресенье температура повысится до 0…-2°, по области не выйдет за пределы 0…-5°.

В Санкт-Петербурге в выходные пасмурно, пройдёт небольшой снег, а температура воздуха в субботу -1…-3°, в воскресенье 0…-2°, по области столбики термометров и днём и ночью не выйдут за пределы 0…-5°. Окажет влияние циклон и на погоду в Черноземье здесь будет облачно, пройдут осадки мокрого снега. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу 0…-2°.

В Нижнем и Среднем Поволжье антициклон сохранит свои позиции, снегопады пройдут только в западных областях. В Пензе, Нижнем Новгороде и Саранске в субботу без существенных осадков, -5…-8°, в воскресенье снег и повышение температуры до -2…-5°.

В Предуралье выходные дни будут солнечными и морозными. В Уфе, Ижевске и Оренбурге -8…-11°. В Перми -6…-8, возможен небольшой снег.

В низовьях Волги и Дона будет пасмурно, временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Волгограде около нуля. В Ростове, Астрахани и Элисте +3…+6°.

В Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае местами пройдут небольшие дожди. В Симферополе, Краснодаре, Ставрополе и Сочи +11…+13°, В Нальчике и Грозном +4…+7°.

На Урале антициклон обеспечит солнечную, умеренно морозную, без осадков погоду. В Челябинске, Кургане и Тюмени -9…-12°. В Екатеринбурге +7…+10°, возможен небольшой снег.

На юге Западной Сибири благодаря атмосферному фронту потеплеет, пройдет небольшой снег. В Омске в субботу около -20°, в воскресенье не ниже -10°. В Новосибирске морозная погода удержится, и в субботу и в воскресенье -20…-22°.

На юге Дальнего Востока существенных изменений в характере погоды не произойдёт. На фоне высокого атмосферного давления обойдется без существенных осадков, в облаках время от времени будет появляться солнце. В Благовещенске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре -11…-14°, во Владивостоке и Южно-Сахалинске -7…-10°.