Паралимпийцы из России отказались нести флаг МПК на открытии Игр

Российские паралимпийцы не хотят нести "нейтральный" флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) на церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр, которые состоятся в марте. Существует вероятность, что также как и в случае с олимпийцами, флаг организации понесет волонтер. Об этом сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России( ПКР) Павел Рожков.

"Мы начали вести диалог с МПК на эту тему поскольку, мягко говоря, наши спортсмены не желают нести флаг комитета на церемонии открытия, – сказал Рожков, слова которого приводит РИА Новости. – Мы обсуждали вероятность того, что флаг понесет волонтер. Пока окончательного решения на этот счет нет, но мы заострили их внимание на этом вопросе".

Напомним, что на Паралимпиаду могут поехать только те спортсмены, которые согласны выступить под нейтральным флагом.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане.