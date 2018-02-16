Футболист "Локомотива" Фернандеш признан лучшим игроком недели Лиги Европы

Футболист московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сообщается, что по итогам голосования, которое было устроено организацией, португальский полузащитник набрал 73 процента голосов.

В борьбе за звание лучшего игрока Лиги Европы Фернандеш опередил таких футболистов, как Месут Озил из лондонского "Арсенала", Миша Батшуайи из "Боруссии" (Дортмунд), а также оформившего дубль в ворота московского "Спартака" нападающего "Атлетика" Арица Адуриса.

⚡⚡⚡ Полузащитник @fclokomotiv Мануэл Фернандеш признан Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы! Три гола "Ницце" даром не проходят! 🎩 pic.twitter.com/lyMAme96e1 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 февраля 2018 г.

Напомним, что Фернандеш в матче "Локомотива" против "Ниццы" при счете 0:2 в пользу французов забил три мяча, которые принесли железнодорожникам волевую победу в выездном матче. Ответный поединок подопечным Юрия Семина предстоит сыграть 22 февраля в Москве.