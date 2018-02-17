Почта России уходит в электронное пространство

На базе обширной сети отделений планируют создать самую разветвленную в России систему электронной торговли, которая будет сопряжена с аналогичными зарубежными проектами. Стратегическим партнером выступит банк ВТБ.

"Амазон" и "Алибаба" могут готовиться к появлению российского конкурента. Или партнера. Почта России заявила о создании, так называемой, экосистемы для развития электронной коммерции.

На этом рынке есть, куда расти. В среднем житель России получает 3,5 онлайн-заказа в год. Для сравнения, в развитых странах — от 7 до 20 посылок на человека.

Бизнес низкомаржинальный — поэтому инвестиции пока довольно сдержанные. С другой стороны — именно объединение участников процесса и появление лидирующего игрока — обещает удобство для клиентов и прибыль для предпринимателей. Причем в Почте России рассчитывают, что первые результаты работы могут появиться уже в этом году.

Во второй день работы форума в Сочи Почта России, банк ВТБ и сеть "Магнит" договорились о стратегическом партнерстве. По сути, это заранее подключает к будущей экосистеме новую сферу — продукты питания. Здесь же, на площадке форума было подписано другое соглашение — банк ВТБ стал крупнейшим акционером "Магнита". Сумма сделки — 138 миллиардов рублей.

Сотрудничество ВТБ, Почты России и "Магнита" Андрей Костин уже метко назвал "тройственным союзом". Что касается создания экосистемы — технологическая платформа объединит продавцов, покупателей и сервисные компании — для продажи и доставки товаров в России и за рубежом. Причем трех участников будет явно недостаточно, уже ведутся переговоры с компанией 1С, чтобы обеспечить IT-поддержку.

Причем в Почте России подчеркивают, что будущая экосистема будет максимально открытой для участников, в том числе, и из других стран. И в системе будет не только крупный бизнес, но и малые предприятия. Уже подсчитан эффект — от выхода на цифру в 20 посылок на человека. Это примерно 20-25% от оборота всей розничной торговли в России или порядка 5-7 трлн. рублей. То есть, в 5-7 раз выше, чем сегодня.