Сирийские СМИ: Турция применила в Африне отравляющий газ

По данным сирийского национального информационного агентства САГА, турецкие военные применили в сирийском районе Африн отравляющие вещества, в результате чего шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья.

Директор больницы Африна Джоан Мохамад уточнил, что турецкие военные применили снаряды с отравляющим газом в деревне Аранда, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 20 января текущего года Генеральный штаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими военными там действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркивая, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В связи со сложившейся ситуацией Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.