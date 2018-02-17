На юге Мексики произошло мощное землетрясение

По данным Геологической службы США, в пятницу, 16 февраля, в расположенном на юге Мексики штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Эпицентр сейсмического события находился в 148 километрах от административного центра региона — города Оахака с населением более 256,5 тысячи человек, его очаг залегал на глубине 43 километра, передает ТАСС.Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщает, что угроза цунами после землетрясения не ожидается.

По информации корреспондента РИА Новости, в столице страны Мехико мощные подземные толчки выгнали на улицы тысячи жителей города. В момент удара качались здания, столбы и провода. Сейчас люди скапливаются на относительно безопасных участках городской территории, расположенных как можно дальше от домов. В Мехико массово отключились светофоры, частично прервана подача электричества. Как следствие, в мегаполисе возникли большие пробки. Генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии Мексики Хайме Эрнандес сообщил, что в нескольких штатах и столице страны число домов, оставшихся без электричества, составило почти миллион. Оперативные службы ведут работу по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии.

За последние полгода мексиканцы уже второй раз переживают мощный удар стихии: в минувшем сентябре в результате двух сильных землетрясений погибли сотни людей. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил тогда сумму, необходимую для восстановления от полученных разрушений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).