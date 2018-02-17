Сильный ветер помешал проведению женского супергиганта

Погода вновь внесла изменения в календарь олимпийских соревнований. Старт женского супергиганта отложен на более поздний срок из-за сильного ветра.

Горнолыжницы должны были выйти на старт в 5 часов по московскому времени, но соревнования отложены пока на час из-за сильного ветра. Организаторы решили перенести начало женского супергиганта. Не исключено, что это не последний перенос.

Сложные погодные условия в Пхенчхане уже вносили свои коррективы в календарь Игр. Была перенесена женская индивидуальная гонка в биатлоне и несколько стартов горнолыжных дисциплин.