В Пхенчхане найден мертвым корейский журналист

Работавший переводчиком в одной из японских вещательных компаний корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры в Пхенчхане представители СМИ.

Представитель оргкомитета Игр рассказал, что обнаруживший тело сосед по комнате пытался разбудить 55-летнего мужчину, но оказалось, что тот мертв, передает ТАСС. Знакомые скончавшегося говорят, что он жаловался на боли в сердце. Полиция начала расследование.