Лорд Оуэн: диалог России и Запада начнется совсем скоро

Недавно "Вести в субботу" рассказывали и о необычных дебатах в Вестминстере, в британской Палате лордов, где часть из них предложила искать пути сближения с Россией чуть ли не день в день с опубликованием "кремлевского списка" в США.

Один из самых именитых членов верхней палаты британского парламента — лорд Дэвид Оуэн, бывший глава Foreign Office и представитель Евросоюза на Балканах. Политические гурманы, наверное, даже вспомнят такое устойчивое в те годы выражение, как "план Вэнса — Оуэна". Нынешняя идея лорда Оуэна состоит в том, что Россия и Запад могут примириться путем обмена. А именно: Россия добилась столь многого в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, где еще недавно касалось, что всесилен Запад. И, напротив, Запад шагнул туда, где еще недавно был Советский Союз, на Украину.

- На Ближнем Востоке вы — снова ведущий игрок. Многие из нас не понимают, почему, но, скажем прямо, если бы президент Путин не отреагировал на обращение Асада, Дамаск оказался бы во власти ИГИЛ (запрещено в РФ). Думаю, это был бы страшный удар для региона.

- И для всего мира, — отметил Дэвид Оуэн. — Да, Дамаск имеет большое значение по многим причинам. Город, в каком-то смысле сравним с Иерусалимом.

Причиной недоверия между Россией и Западом по Ближнему Востоку наш собеседник считает резолюцию Совебаза ООН по Ливии, когда Россия воздержалась.

"Резолюция касалась установления бесполетной зоны, не военной операции, — пояснил Оуэн. — Мы четко обозначили, что за этим не последует смена режима. Россия чувствовала, что ее предали. Мы совершали ошибки, стоит извлечь из них урок"ю

Что до Восточной Европы, то на тему Крыма лорд Оуэн смотрит так же, как и британское правительство, но считает, что реакция Москвы была объяснимой.

"Россию возмутило продвижение НАТО к ее границам. В то же время соглашение между ЕС и Украиной было провокационным. Но уже нет особого смысла копаться в прошлом", — сказал лорд Оуэн.

Он считает, что нужен диалог. Но с кем?

- Существует ли до сих пор такое понятие, как "коллективный Запад"?

- Нет, и не думаю, что он когда-нибудь существовал. Какое-то время НАТО была очень сильной и сплоченной организацией из-за страха.

- Перед Советским Союзом и коммунизмом, разумеется.

- Да, но эти времена давно прошли.

- Вот я и повторю свой вопрос. Итак, ЕС находится в кризисе, трансатлантические связи крайне сложны, НАТО сегодня не та организация, что прежде. Так с кем же России вести диалог? Существует ли до сих пор такое понятие, как "коллективный Запад"?

- Думаю, что Германия и Франция обречены стать ближе. Тот факт, что мы вышли из ЕС не означает, что нас нужно списывать со счетов. Я уверен, что мы останемся в хороших отношениях с Францией и Германией, возможно, даже в лучших, чем раньше. Мы пытались делать вид счастливой троицы, когда в действительности это был парный танец Франции и Германии.

- Возможен ли диалог с Америкой, учитывая проблемы Трампа во внутренней политике?

- Мне кажется, что Трамп за четыре года у власти еще проявит себя, как это было с Рейганом. Тогда Западу, в частности Европе, тоже понадобилось время, чтобы разглядеть в нем умелого политика, отличного от традиционного понимания. Я вижу здесь сходство с Трампом. Полагаю, диалог начнется совсем скоро.