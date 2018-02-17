Алексей Чистяков: слова Ковальчука пошли на пользу хоккеисткам

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Олимпиада-2018 13 минут назад
Алексей Чистяков: слова Ковальчука пошли на пользу хоккеисткамЧитайте нас в Telegram
Главный тренер российских хоккеисток Алексей Чистяков, которые ранее впервые в истории пробились в полуфинал Олимпийских игр, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:2, рассказал, что слова Ильи Ковальука о женском хоккее обидели спортсменок из России, но они пошли на пользу команде.
"Каждый имеет право сам высказывать свое мнение. Меня эти слова нисколько не зацепили. Но девчонкам это ударило по самолюбию, но пошло только в плюс", — цитирует Чистякова РИА Новости. Ранее Ковальчук заявил, что в женском хоккее "все не как у людей".
Также главный тренер женской команды из России высказал претензии в адрес журналистов. "Пресса нас похоронила еще до начала чемпионата, да и в процессе тоже. Никто не вспомнил, что впервые в истории проиграли американкам всего 0:5, вместо этого много поливали грязью. Очень хотелось бы видеть от прессы поддержку девчонок, а не когда их опускают", — заметил специалист.
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