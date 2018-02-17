Губернатор Флориды потребовал отставки директора ФБР из-за убийств в школе

Глава ФБР должен уйти в отставку из-за его бездействия. С таким заявлением выступил губернатор штата Флорида Рик Скотт, передает телеканал "Россия 24". Поводом стала информация, что бюро проигнорировало предупреждения о намерении Николаса Круза устроить стрельбу в одной из школ.

В руководстве спецслужбы признали, что не отреагировали должным образом на поступившую информацию.

Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из учебного заведения за нарушения дисциплины. В четверг он предстал перед судом, где ему зачитали официальные обвинения.