Россиянин попытался незаконно прорваться в Польшу

Белорусские пограничники задержали гражданина России, который на автомобиле попытался незаконно пересечь границу с Польшей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии, инцидент произошел вечером 16 февраля в пункте пропуска Берестовица. Россиянин разогнал примерно машину до 120 километров в час и мчался, не реагируя на запрещающий сигнал светофора и требование пограничников остановиться. В результате он наехал на средство принудительной остановки и сбил закрытый шлагбаум. Водитель отделался ушибами и ссадинами и сильно помял автомобиль. В момент ЧП в пункте пропуска пограничный контроль проходил автобус. Никто из его пассажиров не пострадал.

Россиянин, 1974 года рождения, задержан, его поместили в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. По факту попытки незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.